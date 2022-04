Ventimiglia: sabato prossimo la marcia per la pace in Ucraina organizzata dalla 'Scuola di Pace'

La ‘Scuola di Pace’ di Ventimiglia (in collaborazione con la Parrocchia Terrasanta, Comunità Ucraina, Spes APS, Caritas Intemelia ODV –Penelope, Ortinsieme, Ass. XXV Aprile, Cgil, Cisl, Chiesa Valdese, Comunità Musulmana, Auser Intemelio, Cumpagnia d’ei Vintimigliusi, ATL soci coop di Ventimiglia ed ANPI di Ventimiglia) organizza ‘Quattro passi per la pace lungo la ciclabile’ per sabato prossimo.

Alle 10 la partenza da Via Rattaconigli (lato mare) e l’arrivo in piazzale del Resentello a Ventimiglia. Quindi è previsto l’intervento della comunità Ucraina oltre a musiche e pensieri per la pace.

“E’ necessario battere l’abitudine alla guerra – sottolineano gli organizzatori - manifestando il profondo desiderio di pace. Ad oggi grazie all’interessamento della Fratellanza Islamica di Ventimiglia ed alla Parrocchia di Terrasanta in Bordighera sono stati destinati 2.040 in aiuti umanitari”.

La ‘Scuola di Pace’ è impegnata a raccogliere fondi per aiuti umanitari da destinare alle vittime della Guerra. Scuola di Pace intende in accordo con la Comunità locale di quel Paese, individuare in Ucraina un centro dedito all’accoglienza di ragazzi disabili con cui stabilire un gemellaggio aiutando a rendere le strutture nuovamente agibili. Per questo, al termine della camminata, alla rotonda del Resentello di Ventimiglia, sarà fatto l’invito a devolvere 5 euro di offerta.