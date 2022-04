Imperia: scazzottata tra due extracomunitari alla fermata del bus, un ferito e intervento della Polizia (Foto)

Scazzottata d’altri tempi, questo pomeriggio poco prima delle 17 alla fermata del bus di viale Matteotti a Imperia. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti della Questura intervenuti, due extracomunitari hanno iniziato a litigare una volta scesi dal bus, per cause ancora in via d’accertamento.

Dalle parole il passaggio ai fatti è stato rapido e sono volati schiaffi e pugni. Ad avere la peggio uno dei due che è stato portato in ospedale per le cure del caso. Qualche attimo di paura per i presenti anche se per fortuna non si registrano altre persone coinvolte o ferite. Entrambi i contendenti saranno poi ascoltati dagli inquirenti.

(Foto di Tonino Bonomo)