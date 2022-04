Nizza: anche Sanremo al progetto '10 Comuni', Faraldi "Gli scambi transfrontalieri fondamentali nel prossimo futuro" (Foto)

Importante incontro, quello organizzato oggi dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, nell’ambito del progetto ’10 comuni’ a cui ha aderito anche quello di Sanremo.

Nel progetto i partecipanti lavorano alla facilitazione dei rapporti tra Italia e Francia, in particolare il commercio e la promozione del territorio dell’estremo ponente, nel Sud della Francia. Per Sanremo era presente il Consigliere di maggioranza Marco Viale, che ha avuto contatti con il Console italiano, la rappresentante del Comune di Nizza e altre autorità.

Nel corso dell’incontro è stata presenta la nuova brochure in cui vengono presentate le città e le eccellenze della nostra provincia, nell’ambito di un progetto importante in ambito di turismo transfrontaliero. “Si tratta infatti – ci ha detto l’Assessore matuziano Giuseppe Faraldi – di un turismo non più giornaliero da ‘mordi e fuggi’ per il mercato. Molti villeggianti approdano nella nostra città per trascorrere alcuni giorni e nel weekend, tra pista ciclabile e bellezze dell’entroterra”.

Parole importanti sul progetto sono state espresse anche dal Comune di Nizza: “La provincia di Imperia – è stato detto - deve fare parte di un comprensorio completo a cavallo tra Italia e Francia e lo scambio commerciale tra le due zone può diventare fondamentale per il loro futuro”.