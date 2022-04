Bordighera, due migranti travolti mentre attraversano l'autostrada (foto)

Due migranti, per cause in corso di accertamento, sono stati travolti mentre attraversavano all'altezza del casello di Bordighera Sud. Entrambi sono morti sul colpo. Nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118 e dei militi della Croce Rossa per entrambi non c'è stato nulla da fare. Un terzo uomo sarebbe invece, in gravi condizioni.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle sette stamani. Da quanto si apprende il gruppo sarebbe stato travolto da un furgone, con targa monegasca, guidato da un frontaliere, che viaggiava verso la Francia. I migranti stavano attraversando l'autostrada che adesso è stata chiusa per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.