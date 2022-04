Sanremo: domani al Palafiori raccolta benefica a favore dell'European Neuroblastoma Association

Domani, sabato 2 aprile, e sabato 9 aprile 2022, i volontari dell’ENEA onlus (European Neuroblastoma Association) allestiranno uno stand al Palafiori di Sanremo per una raccolta benefica: “Venite a trovarci per scoprire quali sono i progetti di ENEA e per scegliere l'uovo pasquale che fa per voi!”.