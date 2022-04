Vallecrosia: domenica il concerto del duo Amoroso-Cherkas per la rassegna 'Primavera in Musica'

Prosegue con successo la 16ª rassegna concertistica “Primavera in Musica”, organizzata dal Comune di Vallecrosia e dall’associazione Musicale 'G. B. Pergolesi'.

Domenica nella la sala polivalente “G. Natta” di Vallecrosia alle 16.30 Dario Amoroso, basso cantabile, e Lara Cherkas, chitarrista, si esibiranno in un concerto diviso in due parti: nella prima parte potremo ascoltare brani del repertorio lirico di Mozart, Beethoven, Verdi, nella seconda parte brani chitarristici di Giuliani, Sor, Villa Lobos, Tarrega. L’ingresso è libero. Saranno rispettate le vigenti norme anti covid.

Dario Amoroso, nato nel Principato di Monaco, studia Musica Sacra e organo con il Maestro Gobetti e si laurea con il massimo dei voti presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo in Canto Lirico. Avviato all’età di quattro anni allo studio del pianoforte, e successivamente allo studio organistico, tiene concerti in Germania, Italia, Francia, Portogallo, Slovenia e Croazia. Inizia i suoi studi di canto all’età di diciotto anni con Nicola Troisi, e debutta come basso solista con Tosca (regia del M°Andrea Elena) nel 2012.

Si perfeziona con il Maestro Vladimir Pasjukov (primo basso profondo del Saint Petersbourg Male Choir) in musica sacra russa. Tra i ruoli operistici interpretati di maggior rilievo troviamo Caronte nell'Orfeo di Monteverdi, Seneca nell'Incoronazione di Poppea, Cesare Angelotti in Tosca, Dottor Grenvil in Traviata, Il Commendatore nel Don Giovanni, Guglielmo in Così Fan Tutte, Don Bartolo e Figaro in Nozze di Figaro. Nel repertorio Sacro si è esibito in Requiem di Verdi, Mozart, Faure, Teresianenmesse di Haydn, Messa di Gloria di Puccini. Contemporaneamente alla professione di docente, perfeziona la vocalità e i ruoli operistici con il Maestro Andrea Elena.

Lara Cherkas ha solo 15 anni. Intraprende lo studio della chitarra classica all’età di 6 anni nella scuola di musica "Confetture Musicali" di Domodossola, per poi, all'età di 7 anni passare sotto la guida del Maestro Salvatore Seminara, col quale sta studiando attualmente.

Lara ha tenuto il suo primo recital all’età di 6 anni nell’esibizione cameristica “Chitarra-Pianoforte” con suo fratello-gemello Andrea Cherkas, e successivamente si è esibita, come solista, nell’ambito dei numerosi concerti ed aperture dei festival. Ad ottobre 2020 con il voto 10 ha passato l’esame di Certificazione del secondo livello percorso pratico presso l’Istituto Superiore degli Studi Musicali del “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara. E’ stata 1° Premio assoluto e 1° premio in numerosissimi concorsi tra i quali: "International Music Competition - Vittoria Caffa Righetti Prize - Città di Cortemilia". (TO); "European Music Competition Città di Moncalieri" (TO); Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Giovani Musicisti - Città di Treviso", Treviso (TV); Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni"; Concorso Nazionale "Riviera Etrusca", Piombino, Italia; New York International online Music Competition “Golden Classical Music Awards”, New York, USA; "Rome International online Music Competition", Roma, Italia; "Geneve International online Music Competition", Ginevra, Svizzera; Opus Artis Paris International Music Competition online, Parigi;– 1° Premio e Premio Speciale Chitarra offerta dalla “Raimundo Guitar”, modello“Tatyana Ryzhkova Black Limba”: – “Eccellente” e Premio Speciale borsa di studio - 2021 International Competition for Young Guitarists "Andrés Segovia", Monheim am Rhein, Germania

Ad oggi è stata invitata ad esibirsi nelle prestigiose sale concertistiche del mondo come “Carnegie Hall” a New York (USA), Filarmonica di Vienna (Austria). A dicembre 2019 Lara ha ricevuto l'invito di esibirsi al Senato della Repubblica (palazzo Madama) a Roma. Ad aprile 2021 Lara ha conquistato la partecipazione al 7° Guitar Summer Festival 2021 a Siracusa, (Sicilia).

La rassegna si concluderà domenica 10 aprile con le pianiste Elisabeth Nielsen e Adriana Costa con repertorio per pianoforte a 4 mani.