SanremoJunior: 82 partecipanti da 15 regioni d'Italia, domani la finale al teatro del Casinò

Saranno ben 82, provenienti da 15 regioni italiane, i partecipanti alle Fasi Finali Nazionali di sanremoJunior che sabato 2 aprile al Teatro del Casinò disputeranno le due Semifinali e la Finale 2022, per decretare chi rappresenterà il nostro Paese alla Finale Mondiale del 5 maggio prossimo al Teatro Ariston. In quell’occasione - gli altri finalisti provenienti da paesi europei ed extraeuropei - cercheranno di aggiudicarsi il Grand Prix 2022 ed il Prix sanremoJunior Committe, esibendosi dal vivo accompagnati dall’Orchestra sanremoJunior formata da 32 elementi.

Le esibizioni, per le 2 semifinali, sono in programma alle ore 9.30 ed alle 14.30, mentre la Finale scatterà alle ore 21.00. L’ingresso - oltre che agli accompagnatori accreditati - sarà anche aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Naturalmente l’accesso sarà regolamentato dalle norme vigenti in fatto di prevenzione alla pandemia.

Le regioni sono presenti sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

La Liguria sarà rappresentata da 4 concorrenti. Nella categoria A2 (9/11 anni) troviamo Diletta Genovese di Arma di Taggia e Rita Longordo di Sanremo; in quella A3 (12/15 anni) Alice Ghione di Cairo Montenotte e Martina Ornamento di Imperia.

La qualificata Giuria sarà presieduta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda della Guardia di Finanza, che coordinerà gli altri membri che la compongono: il violinista, direttore d’orchestra e professore, Johan Jonsson; la musicista, direttrice di coro e professoressa, Cristina Orvieto; la cantante e vocal coach, Manuela Gaslini; il musicista e direttore d’orchestra Freddy Colt.

"E’ per me davvero una grande soddisfazione in questi momenti difficili - ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, fondatore e Presidente di sanremoJunior, GEF (il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola) e sanremoSenior - avere il piacere di sentire cantare la gioia da questi giovanissimi interpreti ed accogliere nella la nostra città, in un periodo di transizione come questo, tanti ospiti da garantire ben 800 presenze alberghiere: sicuramente una bella boccata d’ossigeno per Sanremo”.

La manifestazione - che sarà condotta dall’Animatore radiofonico e Presentatore di eventi, Maurilio Giordana - ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Comitato Italiano dell’UNICEF.

L’appuntamento del 5 maggio prossimo con la Finale Mondiale di sanremoJunior 2022, segnerà anche l’inizio della 23° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - che si terrà il 6 e 7 maggio, sempre al Teatro Ariston.