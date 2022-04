Sanremo: martedì e mercoledì Fiorello protagonista al Teatro Ariston con uno show a base di musica e improvvisazione

Martedì 5 e mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 torna all’Ariston Fiorello con il suo show "Fiorello presenta: Sanremo". "Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. - spiegano dal teatro Ariston - Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman".



"Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull'Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore. Un rapporto lungo e speciale quello di Fiorello con il suo pubblico, conquistato e rinnovato ogni volta durante le sue tournée di successo in questi anni: Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino... (2005-2007), Volevo fare il ballerino ... e non solo! (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011), L'ora del Rosario (2015-2016). Sul palco, accanto a Fiorello, la consolidata band di sempre con musicisti che strizzano l’occhio al varietà, capaci di accompagnare Rosario anche nelle sue mille improvvisazioni".



"'Fiorello presenta: Sanremo!', è uno spettacolo tutto da scoprire, anche per Fiorello stesso. Scritto da Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. L’appuntamento è per il 5 e 6 aprile al Teatro Ariston di Sanremo. Prezzi di ingresso: platea - € 60,00 + € 5,00 prev. - € 55,00 + € 5,00 prev.- € 50,00 + € 5,00 prev. galleria - € 45,00 + € 4,00 prev.- € 38,00 + € 4,00 prev. - € 30,00 + € 4,00 prev. Info biglietteria Ariston 0184 506060 dalle 16 alle 21 fino a domenica, orario continuato dalle 10 alle 21 da lunedì 4/4".