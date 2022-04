Sanremo: vinti 10mila euro con un gratta e vinci, da due mesi la Dea Bendata premia la tabaccheria dell'ex stazione

La dea bendata ha fatto visita al tabacchino presso la vecchia stazione di Sanremo. Un cliente della rivendita è stato baciato dalla fortuna con la vincita di ben 10mila euro. Si tratta della seconda vincita grossa in due mesi con i gratta e vinci e anche sul lotto non sono mancati i premi cospicui con due vittorie, una da 12mila e l'altra da 2.500 euro. Insomma un periodo fortunato per questa attività e per i clienti che la frequentano.