Persone & Aziende: il mondo di AIDP, Gianluca Caffaratti, "Iscriversi significa ricevere supporto e aiuto da tantissimi professionisti" (Video)

Guidare il personale all’interno delle aziende oggi più che mai vuol dire avere competenze specifiche nella gestione delle risorse umane non sempre scontate. A tutti i professionisti che lavorano in questo ambito viene incontro AIDP, acronimo di Associazione Italiana Direzione del Personale, che in Liguria ha sede a Genova, in via San Vincenzo.





Iscriversi ad AIDP Liguria conviene perché, spiega Caffaratti: "".

Sono varie le tipologie di imprese associate a AIDP Liguria.

Dell'importanza delle persone nelle aziende Caffaratti ne ha parlato nel suo libro '', edito da Deferrari.

Non solo AIDP, a Genova Caffaratti ha fondato e amministra 'Happily'.

AIDP è un'associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell'area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto "Persona e Lavoro" in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L'Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l'appuntamento italiano fondamentale per l'aggiornamento e l'analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d'eccellenza all'anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell'ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell'area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: www.aidp.it/gruppo/liguria.php