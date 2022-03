Aiuti dal Ponente all'Ucraina: venerdì un altro viaggio della Protezione Civile

La Protezione Civile di Ventimiglia si occupa, insieme alla Protezione Civile di Dolceacqua e Castel Vittorio-Pigna, della raccolta di viveri e necessità essenziali destinati all'Ucraina. Un altro viaggio avverrà venerdì.

“Grazie alle scuole primarie di Ventimiglia, complesso 'Biancheri' di via Roma e in via Veneto per la loro generosità - dichiarano i volontari - prezioso aiuto solidale, come sempre, le responsabili delle strutture scolastiche di Ventimiglia si offrono in aiuto alla Protezione Civile locale e non. Grazie a nome di tutti i volontari”.