Vaccino anti covid: da venerdì nuovi orari per i tre centri della provincia di Imperia

Asl1 informa l'utenza che a partire da venerdì i tre centri vaccinali della provincia di Imperia (Camporosso-Palabigauda, Taggia-Stazione Ferroviaria e Imperia-Palasalute) osserveranno un nuovo orario di accesso all’utenza.



Questa la programmazione per il mese di aprile:

Imperia - Palasalute: lunedì-giovedì dalle 14 alle 19

Camporosso: martedì dalle 9 alle 14

Taggia - Nuova Stazione: mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14

L'accesso libero ai Centri Vaccinali, ovvero senza prenotazione, sarà possibile solo per le seguenti categorie, che non abbiano già provveduto autonomamente alla prenotazione: effettuazione prime dosi (l'appuntamento per la seconda dose verrà automaticamente assegnata subito dopo l'esecuzione della prima dose); pazienti ultra vulnerabili (immunodepressi e con particolari condizioni di rischio); personale sanitario; personale scolastico; forze dell’ordine.

Chi ha il Green Pass in scadenza può, una settimana prima della scadenza (requisito indispensabile), sempre accedere senza appuntamento presso gli hub.

Infine, la prenotazione, anche per le vaccinazioni pediatriche, può essere fatta con la seguente modalità: prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 93 88 18 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18), sportello CUP o nelle farmacie che effettuano questo servizio.