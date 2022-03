Corso Business English online per trovare un nuovo lavoro nel turismo

Un anno particolare anche questo 2022: ma il turismo sembra essere uno dei settori di maggior tenuta e dalle nostre parti si preannuncia un tutto esaurito nonostante mancheranno i turisti dell’Est.

Lavorare nel comparto turistico, da sempre, in Liguria ed ancora di più nel territorio di Sanremo è una certezza. La competitività è alta: bisogna essere sempre aggiornati e formati, per questo motivo cresce in modo importante la richiesta della lingua inglese e, non tutti, ad oggi, sono in grado di avere una buona fluency. La soluzione esiste ed è più semplice di quanto si possa pensare grazie ad un corso business English online da seguire secondo le proprie necessità.

Lavorare nel turismo: attenzione alle qualifiche e all’inglese

Lavorare nel turismo piacerebbe a tanti ma è sempre più difficile trovare personale specializzato. Le qualifiche sono fondamentali e contano per davvero se si vuole lavorare in questo comparto che, nonostante possa sembrare, è ad alta, altissima specializzazione specialmente in zone come la nostra dove da oltre 60 anni arrivano viaggiatori da tutto il mondo. Purtroppo negli ultimi anni sembra essere diventato davvero complicato per le aziende turistiche, hotel, resort, ristoranti trovare camerieri, cuochi, addetti alla reception, commessi che conoscano anche solo una lingua straniera: l’inglese. In un settore fluido ed in continua evoluzione è necessaria la formazione continua e, anche se le competenze linguistiche si hanno, è bene approfondirle costantemente e tenerle vive per avere sempre la fluency necessaria per interloquire al meglio con un cliente. Le qualifiche sono importanti e, per quanto compete l’inglese, i corsi di business English proposti ed EF English Live sono sicuramente ottimi e danno le certificazioni per poter fornire al datore di lavoro prove importanti sulle competenze linguistiche e, perchè no, utili ai fini di un riconoscimento ufficiale.

Lavorare nel turismo è possibile

Lavorare nel turismo è possibile: con la fine delle restrizioni si prevede un boom di prenotazioni ed una stagione che andrà bene. A rilento l’incoming internazionale incerto per quanto concerne le questioni tra Russia ed Ucraina ma di contro andrà molto bene l’incoming nazionale e di prossimità (Francia in particolare). Migliorare la propria formazione e puntare su quanto concerne il comparto turistico è essere al passo con i tempi e aver voglia di mettersi in gioco. Le sfide del settore sono tantissime e, come è noto, si tratta di un comparto molto flessibile e mutevole.

In questo momento però ci sono tantissime nuove professionalità che possono passare da emergenti a stabili. Pensiamo ai Property Manager dell’extralberghiero, o alla gestione di reti di appartamenti ad uso turistico per arrivare all’offerta di servizi digitali orientati. In questi giorni però per la stagione estiva si cercano anche classiche figure come : receptionist, economi d’albergo, camerieri ai piani, animatori, assistenti bagnanti, istruttori sportivi, educatori e poi chef de rang, cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, pasticceri, baristi/ barman, camerieri di sala.

Anche la blue economy, economia del mare, è comunque turismo e, il settore navale oltre che quello della nautica in Liguria è veramente importante. Qui si cercano costantemente carpentieri, tubisti idraulici, meccanici motoristi, falegnami navali, montatori arredi di bordo, disegnatori e progettisti, ingegneri, responsabili qualità e supervisori. Tutte opportunità di ingaggio che non possono prescindere dalla conoscenza della lingua inglese.