CNA Imperia a gli Stati Generali del Turismo: tre giorni di di confronto fra istituzioni pubbliche e private sullo stato dell’arte del settore del turismo e dello sviluppo locale

Ultimo appuntamento per gli “Stati Generali del Turismo”, una maratona online di tre giorni di confronto fra istituzioni pubbliche e private sullo stato dell’arte del settore del turismo e dello sviluppo locale.

Gli Stati Generali del Turismo, organizzati secondo un programma articolato in tavoli tematici, sono stati immaginati come un momento, partecipato e aperto, per riflettere sulle criticità indotte dalla pandemia, ed ora anche dai venti di guerra che soffiano ad Est, e definire le necessità del turismo italiano, per disegnare possibili prospettive di sviluppo e proporre soluzioni che tengano conto dei principali trend che, si ritiene, possano caratterizzare i prossimi 5 anni.

L’avvio dei lavori venerdì scorso, con l’apertura di Isa Maggi, che ha voluto fermamente “Gli Stati Generali”: primo intervento di eccellenza, quello del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, seguito dall’Assessore al Turismo, Lavoro e Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino e l’Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, dal Sindaco di Bari Antonio Decaro, il Sindaco di Fortunago Pier Achille Lanfranchi, il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, il Delegato dell'Università degli Studi di Bari, Giuseppe Pirlo.

Molti i patrocini e le collaborazioni messe in atto con i territori italiani e di altissimo livello gli interventi organizzati dagli Stati Generali del Turismo in collaborazione per la Liguria con lo Studio Aschei di Savona e CNA Imperia, insieme con tantissime aziende e istituzioni italiane, unite da un unico obiettivo: promuovere un’azione di sistema per i territori che tenga conto della loro storia, delle loro tradizioni e delle loro vocazioni produttive. Tutti questi elementi concorrono infatti a determinare l’attrattività di un luogo ed il suo potenziale percorso di sviluppo.

Presenti e testimoni per CNA Imperia Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, e Olmo Romeo, Presidente di CNA Turismo e Commercio della Provincia di Imperia e della Liguria.

Vazzano è intervenuto con una importante testimonianza sull’importanza dell’artigianato come motore per rafforzare ed incrementare il turismo nei luoghi del ponente ligure e come facilitatore nella scoperta delle tradizioni locali. «Quali politiche e quali progetti si possono attivare per sviluppare questa sinergia in modo utile per valorizzare luoghi, tradizioni, e produzioni locali? – commenta Vazzano -. Il mio intervento ha presentato una case history di grande successo, “Dentro l’esperienza – Le eccellenze degli Artigiani in Liguria”, un evento che abbiamo organizzato presso la prestigiosa sede del Forte di Santa Tecla a Sanremo, studiato e realizzato attraverso la concertazione con gli stakeholder locali e gli operatori impresa e svolta con la finalità di creare un tavolo di coordinamento per la promozione del territorio e dei suoi produttori. La CNA Imperia ha infatti da tempo questo obiettivo e svolge interventi di animazione culturale ed economica: ogni prodotto tipico è frutto della maestria degli artigiani e dell’ingegno della comunità entro il quale le lavorazioni e le procedure, in particolare quelle oggetto del marchio “Artigiani in Liguria”, rappresentano un vero e proprio capitale sociale. La narrazione di queste eccellenze e la loro promozione sistemica stentano però spesso ad emergere: da qui la creazione di un progetto atto alla realizzazione di un evento formativo, informativo e promozionale per favorire la conoscenza del nostro territorio, la sua storia e le sue peculiarità».

E gli fa eco Luca Aschei: «Gli Stati Generali del Turismo hanno ribadito quanto sia importante la formazione delle aziende, dei giovani e di tutti i cittadini di una destinazione turistica, che devono essere pronti a ricevere, a spiegare le bellezze e la storia del proprio luogo ed essere felici di ospitare, anche se non sono coinvolti direttamente. La cultura dell’accoglienza deve essere organizzata con la complicità di tutti i coloro che vivono nei territori».

Interviene poi Olmo Romeo: «Sempre più spesso, è l’esperienza di un evento o il suo ricordo che legano a un luogo in particolare per spingerci poi a tornarci come spettatori o attori in prima persona. L’evento stesso quindi diventa una leva per valorizzare le risorse e promotore di un territorio con lo scopo di crearne o aggiungerne valore, valorizzarne le risorse culturali, storiche e sociali, e confidando nella sua attuazione per ridisegnare la mappa urbana, risollevare le aree marginali: in sintesi, la promozione del territorio può diventare occasione per creare nuove infrastrutture, accelerare i processi di cambiamento e attrarre investimenti e risorse».

Conclude Aschei: «Tutti devono amare il proprio territorio, esserne fieri e farlo vivere al turista in modo corretto e sostenibile. Stiamo preparando in collaborazione con CNA Imperia molti momenti formativi sull’accoglienza rivolti pure ad Amministratori e in collaborazione con organizzazioni d’Oltralpe. Le nostre parole d’ordine per la creazione di una narrazione sistemica, capace di rendere le nostre eccellenze l’assoluto protagonista del prodotto turistico, saranno “ingegno, tradizioni, competenze, abilità e passione”».

Ancora oggi, dunque, per seguire questa intensa maratona sulle tematiche del turismo: il tavolo è visibile anche su YouTube al canale di Stati Generali del Turismo con un programma articolato in tavoli tematici che si susseguono a partire dalle ore 9:30 e si chiuderanno questa sera alle ore 18:00. Questo il link della diretta https://www.youtube.com/watch?v=EOKdxHbaZgw