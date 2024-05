Moro Progetto Bagno: 90 Anni di Storia e Innovazione - Secondo Decennio (1944-1954)

Riassunto della puntata precedente:

Nel 1934, quando il bagno era ancora un lusso per pochi, a Bordighera, un idraulico di nome Anselmo Moro gettava le basi per quella che sarebbe diventata la rinomata realtà di Moro Progetto Bagno . La sua dedizione e competenza lo resero un punto di riferimento per le famiglie agiate della città, anticipando l'idea del bagno come luogo non solo funzionale, ma anche di benessere e cura di sé. Un'avventura lunga quasi un secolo, nata in un'epoca in cui l'acqua corrente e i sanitari moderni erano ancora un privilegio per le famiglie più agiate. Incoraggiato dall'amico Mario Zucchetti, Anselmo iniziò la sua attività negli anni '30, affrontando sfide personali e difficoltà economiche del dopoguerra.

Secondo decennio (1944-1954): La forza di un businessman e l'inizio di un'era di rinnovamento

L'Italia del 1944 è divisa e segnata dalla guerra. Nonostante le difficoltà, Anselmo non si arrende. Affronta la perdita della moglie Adelina e, con l'aiuto della famiglia, fonda finalmente il suo negozio di idraulica.

Un periodo di ricostruzione e di rinnovamento

L'Italia del dopoguerra è in fermento. Il Paese si risolleva dalle macerie della guerra e l'economia inizia a riavviarsi. A Milano nascono le prime fiere espositive, a cui Anselmo partecipa per rimanere aggiornato sulle ultime novità del settore. Anche il bagno inizia a cambiare: da luogo essenziale a spazio da personalizzare.

La partnership con Inda: un binomio vincente

Moro Progetto Bagno incontra Inda, azienda fondata nel 1944 e specializzata in accessori, mobili e soluzioni per docce. Insieme, le due aziende condividono la visione di un bagno come spazio accogliente e di design.

Un decennio di transizione e di nuove sfide

Gli anni '50 segnano l'inizio del boom economico e di una maggiore attenzione al miglioramento degli standard abitativi. I bagni iniziano ad essere ristrutturati e modernizzati. È in questo contesto che Moro Progetto Bagno, si prepara a cogliere le nuove sfide del decennio successivo.

Nove passi nel tempo: un viaggio attraverso l'evoluzione del bagno con Moro Progetto Bagno

Il secondo capitolo di questa saga è già online sul Blog del sito aziendale, pronto a svelarvi nuovi dettagli e aneddoti. Nei prossimi mesi, 7 nuovi racconti vi accompagneranno alla scoperta dell'evoluzione di questa realtà familiare, sempre all'avanguardia nella ricerca della perfezione e dell'innovazione.

Un'occasione unica per immergersi nella storia del design italiano e conoscere da vicino la passione che da sempre anima Moro Progetto Bagno. Restate connessi per non perdere i prossimi capitoli!

