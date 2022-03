Ventimiglia: 'Aurelia Bis del ponente', Di Muro (Lega) "Passi avanti importanti, colmiamo un vuoto politico di anni"

Con queste parole, l'On. Flavio Di Muro, deputato della Lega e commissario cittadino del partito a Ventimiglia, ha espresso soddisfazione per le risultanze dell'incontro sull'Aurelia Bis del Ponente che si è svolto ieri nella città di confine per la visita dell'On. Raffaella Paita, Presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati. "Ho seguito con attenzione la questione delle Aurelia bis: il tratto di Imperia-Diano è già progettato da tempo, a Sanremo occorre realizzare la variante fino a Pian di Poma mentre nell'estremo Ponente siamo sostanzialmente all'anno zero. - spiega Di Muro - Da qui l'emendamento parlamentare, che ho voluto fortemente, affinché fossero stanziate risorse economiche per la progettazione del tratto Ventimiglia-Sanremo".

"Le competenze tecniche di ANAS ci aiuteranno in questo, accompagnando i Sindaci nella redazione del progetto che deve essere celere ma al contempo adeguato alle particolarità del territorio. - analizza il rappresentante della Lega - Va indicato quanto prima il Commissario dell'opera così da velocizzare il procedimento e permettere il reperimento delle risorse per la realizzazione della stessa".



"È un impegno che porto avanti da quando sono stato eletto in Parlamento e sono soddisfatto di registrare oggi un consenso trasversale a fronte di passi avanti importanti. - ricorda Di Muro che poi conclude dicendo - L'estremo Ponente non deve essere trattato come ultima provincia dell'Impero ma come la più prestigiosa porta d'Italia e per far questo occorre colmare il gap infrastrutturale che lo attanaglia da troppo tempo".