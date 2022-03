Ventimiglia: incidente nel pomeriggio in corso Genova, 77enne al 'Santa Corona' in elicottero (Foto)

Un uomo di 77anni è stato trasportato questo pomeriggio in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure per le conseguenze di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in corso Genova a Ventimiglia.

Pare che l'anziano abbia travolto alcuni pedoni sulle strisce mentre viaggiava in sella al proprio scooter per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. A soccorrerlo un equipaggio della Croce Verde Intemelia che si trovava a passare in zona in quel momento.

I sanitari hanno evidenziato un serio trauma toracico, tale da predisporre l'immediato trasferimento al 'Santa Corona'.