Sanremo: addio a Franco Rizzo, il cordoglio di Fratelli d'Italia "Ci piace ricordarlo con il sorriso, spensierato mentre giocava a bocce"

"Siamo vicini alla moglie Angela e alla figlia Simona per l’improvviso lutto che le ha colpite". Cosi parla il portavoce Antonino Consiglio a nome di Fratelli d’Italia Sanremo in merito alla morte di Franco Rizzo.



"E’ una perdita che lascia un immenso dolore e un grande vuoto non solo nelle vite dell’amata moglie Angela e dell’adorata figlia Simona, ma anche di tutti coloro che lo conoscevano sia a Sanremo che nel quartiere del Borgo dove viveva. - aggiunge - Un uomo che tutti ricordiamo per la passione che metteva nel suo lavoro da sempre svolto nel settore dell’edilizia, per l’impegno nell’attività sociale e politica. Era un nostro iscritto e se c’era bisogno di un aiuto lui era pronto a collaborare".



"Soprattutto lo ricordiamo per l’amore e l’affetto che provava per la moglie Angela e la figlia Simona, una figlia cui era profondamente legato e per cui era sostegno e forza, una figlia cui ha trasmesso valori fondamentali quali l’onestà, la correttezza, l’umiltà ma anche la gioia di vivere: quella gioia di vivere che lo portava ad essere gioviale e gentile con tutti, parenti ed amici con cui amava trascorre momenti di svago e spensieratezza e con cui amava giocare a bocce, lo sport per cui aveva una grande passione. E ci piacerebbe ricordarlo così – conclude Consiglio - con il sorriso in volto, con quella serenità e positività, con quell’amore per il prossimo e quella gioia di vivere che facevano di lui una persona speciale che rimarrà sempre nei nostri cuori e nel nostro ricordo".