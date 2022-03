Ventimiglia: Ferrovia delle Meraviglie, ieri l'incontro tra l'associazione Agb e l'Onorevole Paita

“Continuiamo ad essere positivi dopo tanti anni di battaglie e di iniziative a favore della Ferrovia delle Meraviglie. La nostra associazione ci crede ancora e prosegue la propria azione in ogni occasione”.

Interviene in questo modo l’associazione Agb di Ventimiglia dopo l’importante incontro a palazzo comunale, tra il Presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita e una delegazione. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni – prosegue Agb - sull’andamento dei lavori della Commissione Intergovernativa tra l'Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud (CIG) e sulla procedura di rinnovo della Convenzione tra Italia e Francia per la manutenzione della linea. Un’occasione anche per ringraziare l’on Paita dell’impegno profuso per questa ferrovia che ha permesso di alzare il livello di attenzione da parte del Governo e delle istituzioni, e non farla tornare ‘un ramo secco’, anzi renderla una infrastruttura di interesse nazionale ed europeo”.

La Agb per questi motivi ha consegnato la tessera ‘onoraria’ dell’associazione all’onorevole Paita: “Un riconoscimento acquisto sul campo e ottenuto con un impegno concreto, fatti reali e la giusta autorevolezza capace di portare le problematiche della nostra ferrovia all’attenzione del Governo nazionale e delle istituzioni competenti”.

“Si tratta di un obiettivo che proseguiremo ogni giorno – termina Agb - e non fermerà le nostre azioni sinché non si tornerà a poter viaggiare a condizioni normali, ad orari civili e con un numero di corse adeguate, ritornando a fornire un vero servizio alle persone, visto che si tratta di un servizio pubblico”.