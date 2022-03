Sanremo: guerra in Ucraina, dal 7 al 10 aprile meeting degli Ufficiali della Riserva dei Paesi Europei

Le problematiche Ucraine coinvolgono anche la Città di Sanremo con un meeting di Ufficiali della Riserva dei Paesi Europei. Circa 30 ufficiali saranno presenti da giovedì 7 a domenica 10 nella Città dei Fiori in un meeting, coordinato dall'unione Ufficiali in Congedo e sotto la Presidenza del C.te Filippo Imbalzano.



Tra i militari partecipanti una importante componente è quella medica, che parteciperà inoltre ad un Convegno sulla Sanità in programma al Teatro del Casinò sabato 9 aprile. In questi giorni inoltre è nato con Sede in Sanremo un Centro Studi Internazionale sui grandi rischi "Cestimari". "Il Centro, avente come Direttore Scientifico il sanremese dott. Danilo Papa, terrà convegni nella città di Sanremo sulle problematiche internazionali. In un periodo come quello attuale, in cui non mancano le grandi crisi, vedi Covid e conflitto in Ucraina, si preannuncia una intensa attività per il neonato Centro Studi" - spiegano dall'ente.