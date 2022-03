Sabato prossimo, seminario di Gnatologia ‘Dispositivi ortodontici e occlusali per il paziente disfunzionale’

Sabato 2 aprile si terrà il seminario di Gnatologia “Dispositivi ortodontici e occlusali per il paziente disfunzionale” organizzato da CNA SNO Odontotecnici, OR.TEC (Associazione Tecnici Ortodontisti) e AIGeDO (Associazione Italiana Gnatologia e Dolore Orofacciale) presso l’Auditorium di CNA Nazionale (piazza Mariano Armellini 9/A, Roma).

Il seminario rappresenta un importante momento di aggiornamento culturale e scientifico per l’intera filiera del dentale. Avrà relatori di prestigio e verterà su questioni di alto livello e interesse professionale. Si evidenzierà l’innovazione, l’esperienza e la competenza di cui i fabbricanti odontotecnici e tra essi gli ortodontisti sono i veri depositari.

Lo scambio delle conoscenze e competenze tra il Tecnico e l’Odontoiatra rappresenta il giusto mix che permette di ottenere il massimo benessere del paziente, che presenta disordini temporo-mandibolari: il Seminario di Gnatologia, frutto dell’incontro tra Or-Tec e AIGeDO in collaborazione con CNA-SNO, vuole dunque offrire un aggiornamento professionale che permetta il giusto scambio di esperienze e informazioni con il clinico.

«Or-Tec da anni si è fatta portavoce del riconoscimento della professionalità del Tecnico Ortodontico, come figura imprescindibile di un Team», commenta Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia. «L’importanza di stare insieme, ecco che OR-TEC e CNA-SNO si sono incontrati per proporre un percorso professionalizzante per la categoria e per la difesa dello spazio professionale. Questo evento è stato infatti reso possibile grazie al percorso intrapreso da Or-Tec per l’affiliazione in CNA-SNO».

E continua, «È necessario distinguere i ruoli, ma come può un clinico avvalersi di un tecnico che “non parla la sua lingua”? Per affrontare qualsiasi caso, sia riabilitativo che ortodontico, sintomatico o no, occorre collaborazione fra il clinico e il tecnico. E tutto questo necessita di una elevata specializzazione da parte del tecnico che deve conoscere inevitabilmente la funzione, l’anatomia e, perché no, un po’ di fisiologia muscolare».

«La perfetta simbiosi con l’odontotecnico rappresenta uno dei fondamenti della professione dell’odontoiatra. La Gnatologia non sfugge a questa regola, e la comunicazione fra i due professionisti non avviene solo a parole: è necessario scambiarsi anche informazioni che riguardano lo studio del caso, l’orientamento dei modelli, l’analisi dei movimenti del paziente e le forze che si esercitano sulle componenti biologiche e biomeccaniche. Da qui, la creazione di un percorso “formativo scolastico” specifico che racchiuda tutti questi elementi», conclude Vazzano.

Per chi non riuscisse ad essere presente all’evento presso l’Auditorium CNA a Roma è possibile richiedere il link di partecipazione al seminario online scrivendo a vazzano@im.cna.it che si terrà in video conferenza sabato 2 aprile 2022 dalle ore 09,00 alle ore 17,00.

Per info chiamare il 347 2915873