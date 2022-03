Bordighera: successo di pubblico per la Fiera delle Anime, la soddisfazione dell’Assessore Melina Rodà

Successo di pubblico per la Fiera delle Anime, tornata ieri a Bordighera dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria; ad essersi rivelata vincente la formula scelta dall’Amministrazione, che ha voluto arricchire la tradizione con nuovi ingredienti di svago ed intrattenimento dando vita ad una festa che ha coinvolto grandi e piccini.

“Una bellissima giornata con grande affluenza di persone di ogni età - è il commento dell’Assessore Melina Rodà, che ha coordinato in ogni aspetto l’organizzazione e lo svolgimento della Fiera -. Sono dispiaciuta, è vero, per il fatto che gli operatori commerciali non abbiano pienamente colto l’opportunità, ma sono davvero soddisfatta per i tantissimi apprezzamenti di chi si è divertito con i giochi di una volta, i gonfiabili, il teatrino dei piccoli e la presenza dei cavalli. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si sono spesi per l’evento: a Uga Ferdinando di Bordilandia per i gonfiabili messi a disposizione a titolo gratuito; a Monica Campora e agli operatori del mercatino dell’antiquariato per la loro preziosa presenza; a Francesca Rossi del maneggio 'L’Oasi' del Beodo per la partecipazione con i suoi magnifici animali; all’agenzia di Ventimiglia del Consorzio Agrario delle Provincie del Nord Ovest, che ha offerto il fieno con cui i cavalli hanno potuto fare una gustosa merenda; a tutte le società che si sono occupate delle attività d’intrattenimento; all’Ufficio Turismo del Comune di Bordighera per l’impegno e l’entusiasmo; alla Polizia Locale e alla Protezione Civile”.

“I miei complimenti all’Assessore Rodà per avere organizzato un appuntamento davvero riuscito, segnale importante di ripartenza che verrà sicuramente proposto anche il prossimo anno”, ha dichiarato il Sindaco Ingenito.