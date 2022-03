Ad Aprile le elezioni delle Rsu per la Sanità Pubblica: ecco tutti i candidati del sindacato Uil Fpl

Il 5, 6 e 7 aprile si svolgeranno le elezioni delle RSU nel Comparto Sanità Pubblica e in quello delle Funzioni Locali. La contrattazione sul posto di lavoro rappresenta uno dei diritti fondamentali e l’unica arma rimasta a tutela delle lavoratrici e lavoratori per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell’assegnazione delle risorse.

"Visto l'importante appuntamento - evidenzia la Uil Fpl - da tempo ci siamo organizzati per perseguire gli obiettivi per riportare al centro della trattativa aziendale la persona, la professionalità, la competenza e non solo dei freddi numeri. Come Segreteria abbiamo formato dei gruppi di lavoratori e professionisti, con lo scopo di rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori, suddivisi in aree di competenza per gestire al meglio le criticità e cercare di tutelare ogni lavoratore. Nelle sessantasette liste, da noi presentate, abbiamo individuato un referente sindacale per ogni area di quella specifica categoria, per rappresentare al meglio le esigenze dei lavoratori. Le prossime elezioni sono un appuntamento importante per il futuro dei lavoratori e degli utenti".

"La Uil Fpl invita tutti i lavoratori degli Enti Locali delle Province di Imperia e Savona e delle Asl 1 e 2, a supportare, alle prossime Elezioni delle RSU, i suo 188 candidati (nel documento scaricabile sotto).