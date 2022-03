Guerra in Ucraina, il circolo arci Antica Compagnia Portuale di Oneglia plaudono alle parole del Papa

I Camalli fanno proprie le parole di Papa Francesco e in un comunicato esprimo netto dissenso al ricorso alle armi.

“Il circolo arci Antica Compagnia Portuale di Oneglia - si spiega nella nota -, da sempre contrario alla ‘guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’, fa proprie le parole di Papa Francesco che pur non essendo cittadino Italiano entra nel merito dell’art 11 della Costituzione Repubblicana ripudiando con voce forte e chiara il ricorso alla armi ed alla guerra con l’ipocrisia pretestuosa ed indecente di favorire la Pace.



I Camalli ricordano ai troppi politici distratti il loro peloso attaccamento alle radici cristiane sventolato al fine di promuovere nazionalismi e rifiuto di accoglienza per i popoli costretti a migrare e mai agito per prevenirne povertà, indigenza, sfruttamento e morte. Una politica servile agli interessi della casta dell’industria bellica promuove ora una ulteriore corsa al riarmo ed al bellicismo mentre continua ad alimentare gli oltre 70 conflitti armati in corso sul Pianeta che interessano al potere economico ma lasciano distratto il sistema mediatico. Quella stessa politica che rifiuta di concretizzare una vera transizione ecologica verso le rinnovabili - che attuata senza se e senza ma come si sarebbe dovuto da decenni avrebbe impedito i ricatti internazionali su gas, petrolio e carbone – e storna la ricchezza prodotta dal lavoro a favore degli armamenti suona blasfema ed offensiva di ogni sincero sentimento di pace e tolleranza.

Noi Camalli invece lavoriamo in direzione ostinata e contraria a questa deriva, dando sostegno ed assistenza alle persone di ogni provenienza provate dalla gestione della pandemia od in fuga da bombe e desertificazione, ed accogliendo con pensieri e parole ogni diversità anche, come nella serata di sabato 26 marzo, organizzando incontri di convivialità etnica solidale.

Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si è compromesso a spendere il 2% del Pil per l’acquisto di armi come risposta a quello che sta accadendo, pazzi!

La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare …

Papa Francesco

Letta, Draghi, Renzi, Tajani, Salvini, Meloni, Di Majo… ma non eravate per i valori cristiani?

Circolo Arci Antica Compagnia Portuale di Oneglia”.