Dopo 35 anni da oggi è in pensione il Vigile del Fuoco Mariano Bianchi: ieri l'ultima 'timbratura' (Foto)

“Sembra ieri e invece sono passati 35 anni”: dal volto di Mariano Bianchi, ormai ex Vigile del Fuoco e Sindaco di Montalto Carpasio, paiono trasparire queste parole mentre, sorridente, timbra per l’ultima volta il cartellino prima di andare in pensione.

Ieri sera, poco prima delle 20, ha tolto la divisa da pompiere e da oggi sarà meritatamente pensionato. Anche se chi fa ho fatto il Vigile del Fuoco, tale rimane sempre, l’ultimo giorno di lavoro prima del meritato riposo è sempre particolare. Mariano Bianchi è uno dei tanti ‘angeli’ che ci sono sempre: incendi, incidenti, alluvioni, salvataggi in casa o anche semplici gattini da recuperare su un ramo.

Loro, i ‘pompieri’, ci sono sempre. Da oggi il distaccamento di Sanremo non conterà più sui suoi interventi ma, come sempre, ci sarà qualcuno al suo posto. Perché lo sappiamo: i Vigili del Fuoco ci sono sempre. Buona pensione Mariano e grazie di tutto!