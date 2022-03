Ventimiglia: individuati in poche ore i due malviventi che stamattina hanno investito un carabiniere a Roverino

Sono stati identificati in poche ore i due malviventi che questa mattina, intorno alle 9.30, hanno deliberatamente investito un carabiniere che insieme ad altri colleghi stava svolgendo un posto di controllo sul cavalcavia di Roverino.



I due viaggiavano su due auto rubate e alla vista dei Carabinieri sono fuggiti, uno a piedi abbandonando l’auto, e l’altro a bordo del mezzo poi lasciato in piazza Costituente. Il militare investito è stato portato un ospedale a Bordighera e fortunatamente non è in gravi condizioni, contemporaneamente i militari dell’Arma hanno avviato le indagini che in poco meno di 4 ore hanno portato all’individuazione dei due.



In queste ore vengono ascoltati dagli stessi militari e non è da escludere che possano essere incriminati per diversi reati. Ancora una volta le Forte dell’Ordine hanno dato una immediata risposta ad un fatto di cronaca che solo per puro caso non è sfociato in una tragedia.