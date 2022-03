Coronavirus: cala lievemente il tasso di positività ma dopo tanti giorni per la prima volta saldo negativo dei contagiati

Numeri stazionari anche oggi nel quotidiano bollettino dedicato al Covid, in regione e provincia di Imperia con il tasso di positività in lievissimo calo.

Sono infatti 1.511 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.258 tamponi effettuati (2.925 molecolari e 8.333 test rapidi antigenici), uno ogni 7,45 pari al 13,4%.

Nella nostra provincia sono 151 i nuovi contagiati, rispetto ai 251 del savonese, gli 831 di Genova e i 274 di Spezia. Per la prima volta da diversi giorni, però, il saldo dei contagi è negativo. Oggi negli ospedali si registra un lieve aumento dei ricoverati su base regionale e una diminuzione nella nostra provincia. Un morto in regione, una donna di 77 anni nello spezzino.