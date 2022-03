Sanremo: simula un incidente gettandosi sul cofano di un'auto in transito, incredibile episodio a rondò Garibaldi

Si getta sul cofano di una macchina in transito per farsi portare in Pronto Soccorso, simulando un investimento di pedone che in realtà sembra non esserci mai stato.

E' successo stamattina a Rondò Garibaldi a Sanremo. I protagonisti sono stati: uno cittadino dell'Est e l'ignaro conducente di un'auto francese che è rimasto comprensibilmente sorpreso di quanto accaduto.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale che, in poco tempo sono riusciti a ricostruire la dinamica del sinistro ed a ‘smontare’ quello che subito appariva come l'investimento di una persona.

Preziose sono risultate le testimonianze raccolte sul posto dagli agenti e le immagini delle telecamere. Quindi l'automobilista verrà presumibilmente scagionato da ogni responsabilità che, invece, verranno addossate al pedone, reo del suo incomprensibile gesto.