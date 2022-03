Imperia, rinviata a giudizio Daniela Pistorino l’ex preside dell’Ipsia: è accusata di minacce, violenza privata, diffamazione e maltrattamenti

Rinvio a giudizio disposto stamattina in Tribunale a Imperia dal Gup Massimiliano Botti, (pubblica accusa sostenuta dal pm Luca Scorza Azzarrà), per l’ex preside dell’Ipsia Marconi di Imperia Daniela Pistorino.

La Pistorino che ha chiesto e ottenuto il trasferimento in Sicilia, dovrà rispondere di peculato, minacce violenza privata, diffamazione e maltrattamenti.

La prima udienza si svolgerà il 3 maggio prossimo davanti al collegio. All’ex dirigente scolastica sono contestati una quindicina di episodi avvenuti tra l’ottobre del 2019 e il dicembre del 2020 da parte di altrettante persone offese.

A costituirsi parte civile sono stati in 6 tra insegnanti e personale scolastico, rappresentati dagli avvocati Simone Mariani di Savona e Tito Schivo di Imperia.

Tra le accuse c’è anche quella di aver utilizzato per fini privati l’auto dell’istituto, la Toyota Corolla in dotazione della scuola e destinata a finalità didattiche, il cui utilizzo considerato improprio aveva portato in carcere nel 2019 la dirigente precedente Anna Rita Zappulla. Gi episodi contestati alla Pistorino riguardano gravi offese alla reputazione dei docenti, di aver intrapreso iniziative disciplinari senza il rispetto delle garanzie di legge, maltrattamenti in generale nei confronti di docenti collaboratori e di aver utilizzato personale amministrativo per esigenze personali.