Coronavirus: oggi lieve aumento del tasso di positività in regione mentre rimangono stazionari i ricoveri

Lieve aumento del tasso di positività, quest’oggi nella nostra provincia e in regione, nel quotidiano bollettino Covid. Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.056 tamponi effettuati (2.884 molecolari e 8.172 test rapidi antigenici), uno ogni 7,3 pari al 13,69%.

Nella nostra provincia oggi sono stati 147 i nuovi contagiati mentre sono 249 nel savonese, 826 a Genova e 290 a Spezia. In regione oggi si registra un morto, nello spezzino, mentre sono stazionari i ricoveri.