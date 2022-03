‘Pays Aimables’, presentazione del progetto martedì a Imperia alla Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’

Dal mare, agli uliveti, alle zone incontaminate dell'entroterra, la Liguria propone una “Strada Balcone” che attraversa quattro aree e si sofferma a contemplare sette straordinari punti panoramici, individuati come Balconi. Sette innovativi punti di vista, sette opportunità per far conoscere al meglio meravigliosi paesaggi, non solo del mar ligure, ma anche delle colture, foreste ed antichi borghi, immersi nella storia del nostro entroterra.

La Camera di Commercio delle Riviere di Liguria organizza, per martedì prossimo alle 11, nella Sala Multimediale in Via Tommaso Schiva 29 a Imperia, un evento di presentazione, animazione e promozione della "Strada Balcone", relativa al territorio imperiese nell'ambito del progetto “Pays Aimables”.

“Pays Aimables” è un progetto Interreg Alcotra, programma europeo di cooperazione a livello transfrontaliero, che si occupa del territorio alpino tra la Francia e l’Italia. L'obiettivo di questo progetto è di proporre uno sviluppo economico equilibrato e condiviso, mirato alla valorizzazione del paesaggio ed alla creazione di un prodotto turistico integrato che coniughi le risorse consolidate del turismo costiero con le peculiarità meno conosciute dell’entroterra, in modo innovativo e tutelando il territorio.

Durante gli appuntamenti della giornata verrà presentato il libro digitale “Strada Balcone Liguria”, con il supporto interattivo di un apposito mini-portale online, realizzato in tre lingue, per consentire anche agli stranieri un viaggio virtuale in Liguria attraverso questi territori. Uno strumento digitale aperto ed innovativo, che racconta i territori in modo organico e integrato. Ogni Balcone viene illustrato non solo attraverso testi, immagini e video, ma soprattutto attraverso una mappa interattiva implementabile dedicata, che permette di esplorare le attività culturali, turistiche, produttive di quella zona, anche tramite i servizi Google Maps a cui ogni impresa del territorio potrà facilmente registrarsi gratuitamente. Uno strumento online semplice ed accessibile a tutti, anche attraverso il proprio smartphone.

“Valorizzare e far conoscere le eccellenze paesaggistiche dell’area transfrontaliera – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' Imperia La Spezia Savona Enrico Lupi – è uno strumento indispensabile di crescita, sviluppo e occupazione dei nostri territori. Le sinergie messe in campo dal progetto europeo 'Pays Aimables' rappresentano una grande risorsa per la promozione turistica e il rilancio dell’economia dei paesi transfrontalieri. Sviluppare la collaborazione Italia Francia è sicuramente la chiave per una concreta ripresa dopo l’emergenza della pandemia”.

“Il progetto Pays Aimables – spiega il Vice Presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – è tra i più dinamici all’interno dei programmi Interreg Alcotra. La sua forza è quella di mettere a sistema istituzioni, imprese e operatori per promuovere in modo concreto il nostro territorio. Viene così a delinearsi un nuovo prodotto transfrontaliero denominato “Strada Balcone”, che mette a sistema l’accoglienza con la bellezza paesaggistica, sia quella frutto delle coltivazioni sia l’autentica macchia mediterranea. Regione Liguria affronta questa nuova sfida come frontiera di sviluppo all’interno di un armonico quadro complessivo dal confine con la Francia sino a Cervo, spingendosi via via verso il Piemonte, da una valle all’altra. La stretta sinergia messa a frutto con Camera di Commercio Riviere di Liguria e Liguria International rafforzerà il brand Liguria in loco e all’estero grazie al consolidamento delle interdipendenze produttive tra realtà locali e ad una maggiore fruibilità dei servizi e dei tracciati di pregio paesistico-ambientale”.