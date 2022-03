Vallecrosia: approvazione nuovo PUD, consigliere Simonetta "Ho alcune perplessità, basterebbe poco per essere al top"

Giovanna Simonetta, consigliere comunale e capogruppo di Progetto Vallecrosia, interviene sull'approvazione del nuovo PUD. L'esponente di minoranza ha espresso alcune perplessità sul piano.

"Il primo punto riguarda (su questo è d'accordo tutta la minoranza Quesada Cristian Scarinci Albana Perri Fabio) il riposizionamento, purtroppo anche quest'anno, del dehors sul belvedere fine via 1maggio! Già l'anno scorso avevo manifestato il mio disappunto sapendo che anche molti cittadini di Vallecrosia erano contrarissimi. Le motivazioni di questa concessione sono per l'abbellimento del posto. - sottolinea Giovanna Simonetta - Secondo il parere di molti il posto è bellissimo e suggestivo così com'e . Basterebbe posizionare due panchine nuove - a parte che quella in cemento che c'era era molto amata dai Vallecrosini - e basta!"



"Secondo punto non ci sono zone d'ombra praticamente su tutta la passeggiata, a parte i giardini prima di via 1° maggio e d'estate diciamo è fastidioso. Niente da dire riguardo al colpo d'occhio estetico è tutto molto bello e faccio i miei complimenti ai progettisti, sopratutto l'area fitness ma basterebbe poco per essere al top. Terzo punto per cui ho chiesto di migliorare la situazione è il passaggio in ferro sotto il pontino di Rattaconigli che crea molti problemi alle zampine dei cagnolini. Anche lì basterebbe collocare una piccola passerella attaccata alla parete per risolvere il problema" - conclude la consigliere comunale di Progetto Vallecrosia.