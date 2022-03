Rifiuti, San Bartolomeo al Mare: approvata la convezione per la gestione associata dello smaltimento. Urso “La politica ha fallito sul tema”

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare ha approvato oggi a maggioranza (la minoranza si è astenuta) la convenzione tra la Provincia di Imperia e i comuni della provincia di Imperia, esclusi i comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per la costituzione di una associazione avente ad oggetto il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi di questi ultimi presso le discariche di Bossarino e di Boscaccio, nel comune di Vado Ligure, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 09/02/2022.

“Con questo atto - ha dichiarato il Sindaco Valerio Urso - Viene sancito n modo definitivo il fallimento della politica dei rifiuti della provincia di Imperia. Troppo tempo è stato sprecato senza riuscire a trovare una soluzione definitiva”.

“Siamo una provincia che fa alla pari con le peggiori d’Italia - ha dichiarato Laura Arimondo, capo gruppo di opposizione -, come sempre è mancata la progettazione. Vorremmo che l’amministrazione di San Bartolomeo al Mare non perdesse di vista questo problema, magari insieme agli altri comuni del Golfo”.

La riunione del Consiglio comunale è stata l’occasione per comunicare i primi risultati del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, in vigore dal 10 gennaio.

Sinteticamente, i dati in percentuale della differenziata sono i seguenti:

2020 > 28%

2021 > 33%

2022 gennaio 48%

2022 febbraio 59,70%

L'obiettivo di Legge è il 65%.