Non hai tempo per gestire i tuoi social? Ecco come fare…

Una gestione professionale dei social network, si tratti della gestione di pagine Facebook, canali Instagram, profili Twitter, ecc... non è facile come sembra: richiede capacità comunicative, saper scrivere per coinvolgere gli utenti, saper realizzare grafiche e video accattivanti, gestire la pubblicità sui Social al minor costo possibile (e con il maggior numero di risultati) e la costanza, ultimo ma non meno importante fattore. Godere di pagine social sempre aggiornate e originali permette all'azienda di acquistare più autorevolezza e credibilità, nonché di fidelizzare i clienti.

Analizzeremo il tuo brand ed i tuoi canali e studieremo un format che sia in linea con la tua azienda, in caso di new entry studieremo la tua immagine dal naming al logo design, rendendo la tua immagine fresca e pulita in linea con i trend attuali. Penseremo noi a realizzare shooting fotografici o video making tramite personale altamente qualificato.

Una volta in possesso di tutti questi elementi creeremo un piano editoriale e saremo pronti ad aumentare la tua visibilità della tua azienda.

Siamo a tua disposizione, scrivici a info@tecnolabstudio.it