Sanremo: troppi ingressi 'abusivi' in via Adolfo Rava, cittadino dipinge e appone il cartello mancante (Foto)

Mancava da tre mesi e, alla fine, nelle ultime ore un privato cittadino lo ha dipinto e affisso autonomamente. Si tratta del divieto di accesso all’uscita di via Adolfo Rava, nella zona dell’ex stazione ferroviaria, dove la strada si interseca con via Nino Bixio.

Da tempo, infatti, ovvero da quando era terminato il Luna Park, in molti avevano chiesto di ripristinare il cartello, in modo da evitare che si potessero verificare incidenti. Certo, in molti potrebbero obiettare che la segnaletica orizzontale è chiara ma, purtroppo, in molti arrivando da Ovest hanno imboccato contromano la strada, con il rischio di incidenti.

Un cittadino di buona volontà, anche se in barba alle norme, ha deciso di dipingere autonomamente un cartello di divieto di apporlo all’ingresso della strada.