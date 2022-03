Da Sanremo a Dubai, i sette anni di Luca Lombardi in terra emiratina: “Città in costante evoluzione, qui tutto si muove veloce. Ma che fatica all’inizio” (Video)

Non chiamatela terra delle opportunità, perché senza saperci fare non si va da nessuna parte. Dubai non è per tutti, è una metropoli in costante espansione che cambia volto di giorno in giorno ed è pronta ad accogliere chi cerca nuove strade ma, allo stesso tempo, non dà spazio a chi spera in una facile fortuna. Serve impegno, professionalità e una buona dose di ‘saperci fare’.

Luca Lombardi, fotografo che deve a Sanremo le proprie radici professionali, l’ha scelta come nuova casa nel 2014 per un nuovo inizio. Il suo non facile inizio in terra emiratina, del quale non fa segreto, conferma quanto sopra: le possibilità ci sono, ma serve determinazione e tanta voglia di fare. Un primo anno in salita, forse anche qualche comprensibile paura, poi tutto si è sbloccato e ora il suo nome è legato ai principali marchi su scala internazionale.

Lo abbiamo incontrato nella sua nuova ‘casa’, la città che lo ha accolto sette anni fa e che lo sta accompagnando nella tra garanzie ormai consolidate e nuove prospettive per il futuro.



L’intervista