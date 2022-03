Ventimiglia: dal Ministero oltre 2 milioni per l'area archeologica di Nervia, Bertolucci “Così l'area avrà maggiore risalto”

Non si scappa. L'estremo ponente fonda gran parte della sua economia sul settore turistico. Ventimiglia, vero e proprio crocevia d'Europa, è la porta d'occidente d'Italia e la cifra stanziata dal Ministero della Cultura al polo museale della città di confine (2.169.000 euro) per la riqualificazione dell'area archeologica di Nervia, è una notizia elettrizzante.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo e più ampio percorso di visita e di fruizione dell'area insieme alla completa sostituzione delle coperture degli scavi e alla riqualificazione dell'area attigua al teatro romano.

Un annuncio importante per la provincia e soprattuto per la città che ha naturalmente suscitato l'entusiasmo dell'assessore e vice sindaco, con delega anche al Turismo, Simone Bertolucci: “Una notizia grandiosa, un finanziamento molto cospicuo con progetti già in atto e altri nuovi. Si andranno a risanare di sicuro di tutte quelle parti mancanti di cui la struttura necessita. Con i nuovi interventi l'area potrà avere maggiore risalto. Inoltre, il rinnovamento e la sinergia che c'è fra l'amministrazione e il polo museale, sta andando avanti benissimo. Siamo felici che sarà valorizzato grazie anche agli interventi statali”.