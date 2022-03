Taggia: i bimbi dell'asilo nido “Le Bollicine” alla scoperta della città e delle attività commerciali (Foto)

Una bella mattinata per i bambini del servizio domiciliare “Le Bollicine” di Taggia, gestito dalla cooperativa sociale Jobel. Oggi l’asilo nido inizia il suo tour tra gli artigiani di Taggia, e “a piccoli passi fuori dal nido” i bambini iniziano a scoprire la cittadina.

L'iniziativa fa parte del progetto “Nido e Territorio”: i bambini, accompagnati dalle loro educatrici, passeggiando fino ai portici si sono recati presso il salone “Debora Style”, diventando per un giorno dei piccoli apprendisti parrucchieri. Hanno prima osservato il lavoro di Debora, per poi cimentarsi in lavaggi e pieghe.

Successivamente l’asilo nido si è recato presso piazza Farini, dove Alessandro ed Adriana, proprietari del bar Blender, hanno offerto gentilmente il pranzo a tutti.