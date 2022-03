Domenica corteo per la pace a Sanremo: associazioni e partiti si mobilitano per l'Ucraina

Domenica prossima, 20 marzo, a Sanremo si terrà una manifestazione contro la guerra in Ucraina e per la pace. A partire dalle 10.30 associazioni e partiti si mobiliteranno per chiedere l'immediata cessazione del conflitto causato dall'invasione russa.



E' previsto un presidio ed un corteo che si muoverà da piazza Mameli, per via Matteotti e fino a via Corradi. Parteciperanno le delegazioni di Amnesty International, ANPI, Casa Africa, CGIL, Emergency Liguria, Federazione Operaia Sanremese, Giovani Democratici, Libera Imperia, Mappamondo, Partito Democratico, Rete Sanremo Solidale, Rifondazione Comunista, 6000 Sardine, Sinistra Italiana.