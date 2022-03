Anche un veterinario di Bordighera nell’inchiesta sui combattimenti clandestini tra cani

C’è anche un veterinario di Bordighera tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato a processo un’organizzazione accusata di organizzare combattimenti clandestini tra cani sull’asse Italia-Serbia. I fatti risalgono al 2015.



Alfonso Ioculano, originario di Santa Cristina d’Aspromonte, è accusato di falso “per aver impiantato a un maschio di “American Staffordshire Terrier” di nome ‘Eli’ di proprietà di Maurizio Accardo, il microchip rinvenuto dagli operatori nel corso di una perquisizione locale”.

L’organizzazione, che poneva le proprie basi in Italia e in Serbia, sottoponeva i cani a orribili trattamenti e “fatiche insopportabili” con diete rigide prive di acqua, sostanze eccitanti; gli animali venivano costretti a portare pesi e assumere sostanze stupefacenti come il nandrolone.

I cinque accusati di associazione per delinquere (I fratelli Maurizio e Alessandro Accardo, originari di Ventimiglia, insieme a Domenico Luigi Surace, domiciliato a Sanremo, e Stefano Bassanese di Torino) sono accusati di aver organizzato “la compravendita o lo scambio di cani di grossa taglia (di tipo molossoide), prevalentemente sprovvisti di microchip, su tutto il territorio nazionale, è scritto nel capo di imputazione, ovvero alla loro importazione dall’estero, per poi allevarli e addestrarli alle illecite competizioni”. I cinque sono accusati di aver “allevato, in varie località del territorio nazionale (tra cui le provincie di Imperia, Teramo e Pavia), cani di grossa taglia (di tipo molossoide) per impiegarli nei combattimenti, sottoponendo gli animali a condizioni di isolamento, a diete rigide, a continua tensione psichica, nonché alla somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, del tipo nandrolone (in particolare, Decadurabolin), condotta complessiva finalizzata a potenziarne la muscolatura, ad aumentarne in modo innaturale l’aggressività, a desensibilizzarli rispetto all’anomala attività di allenamento, nonché causa di un danno alla salute degli animali e della morte di un numero indeterminato di esemplari”.

Per tutti e 18 gli imputati il pm Barbara Bresci ha chiesto il rinvio a giudizio e compariranno davanti al Gup Anna Bonsignorio il prossimo 13 aprile.