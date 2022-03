Ventimiglia: 13enne della scuola 'Biancheri' approda alle finali nazionali delle 'Olimpiadi di Astronomia'

Un tredicenne ventimigliese approda alle finali nazionali delle ‘Olimpiadi di Astronomia’. Anche quest'anno si sono svolte le prime due fasi, organizzate dall'Inaf e dal Miur che hanno visto ai nastri di partenza ben 7.500 alunni di tutte le scuole d’Italia.

Per l'Istituto Biancheri di Ventimiglia hanno partecipato 20 studenti e, uno di loro Federico Bedini (3a G) si è qualificato, unico in Liguria, alla finale nazionale che si terrà a Reggio Calabria dal 3 al 5 maggio. I docenti, Cristian Bonacini e Serena Castello sono entusiasti del grande risultato raggiunto.

Il grande interesse dimostrato dagli alunni della Scuola media Biancheri verso gli infiniti misteri del cosmo ha anche portato all'istituzione del ‘Club dei giovani astronomi’.

"Dopo il successo dello scorso anno - dichiara il prof. Bonacini, insegnante di matematica e scienze e responsabile del progetto - dell'alunna Alessia Penna, giunta in finale a Torino, un altro grande risultato per i nostri alunni. Tutti gli alunni coinvolti hanno manifestato grande curiosità e passione, affrontando temi non semplici ma affascinanti, con grande impegno e determinazione. Ricordiamo che i primi 5 alunni della finalissima si aggiudicheranno la prestigiosa medaglia d'oro ‘Margherita Hack’, massima onorificenza scientifica a livello di scuola secondaria”.