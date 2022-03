Sabato prossimo la 'Milano-Sanremo': mascherina obbligatoria per il pubblico all'arrivo di via Roma

Mascherina obbligatoria e distanziamento di un metro: queste le decisioni prese dal Sindaco di Sanremo, per chi seguirà la ‘Classicissima di primavera’ d sabato prossimo nella città dei fiori.

Le attuali normative anti Covid, infatti, prevedono che in caso di assembramenti (come avviene ad esempio al mercato, anche se la norma viene fatta osservare molto poco) debba sussistere l’obbligo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie che si mantenga il cosiddetto ‘distanziamento sociale’.

Non sarà sicuramente facile riuscire a far rispettare l’ordinanza, visto che sull’arrivo di via Roma sono previsti per sabato migliaia di appassionati e sportivi, che vorranno vedere da vicino i propri beniamini.

L’ordinanza entrerà in vigore alle 15 e andrà avanti fino alle 17.15 o comunque fino all’arrivo della corsa, in via Roma tra via Asquasciati e via Carli, comprese le vie traverse con inizio dai varchi di controllo per accedere al traguardo, predisposti con ordinanza del Questore di Imperia.

L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie è escluso ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché per le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per chi non rispetterà l’ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.