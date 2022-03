Cna Imperia: aperte le iscrizioni al nuovo corso ‘A portata di video’, districarsi nel mondo dell’immagine aziendale

Produrre un video per la tua azienda non è cosa facile e non è un gioco: esso la rappresenta e la propone al pubblico. Spesso ci si chiede, lo produco da solo o mi affido ad un professionista? Si, ma quanto mi costa un professionista?

Il nuovo corso targato CNA “A portata di video…” vuole rispondere a queste domande: l’obiettivo è quello di capire come strutturare un progetto audiovisivo e come riconoscere il professionista giusto per la nostra attività, perché la nostra immagine è il nostro biglietto da visita. Gli incontri si terranno presso la sede di Sanremo in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo): le lezioni saranno svolte in presenza per l’importanza dell’interazione e la fruizione dei mezzi audiovisivi di esempio.

Un corso gratuito rivolto agli Associati CNA che si terrà il lunedì dalle 16.30 alle 18 con un ciclo di 4 lezioni il 2, 9, 16 e 23 maggio. Sotto il programma:

· L'importanza del video nella comunicazione

· Attrezzature e strumenti: come districarsi in questo mondo

· Presentarsi in video e come funzionano le dirette streaming

· Video di vendita e conclusioni finali

Il corso è diretto da Simone Caridi, Presidente di Mestiere Fotografia e Video CNA Imperia. Filmmaker e Videoreporter diplomato in regia cinematografica, dopo varie esperienze sui set, nel 2016 apre la propria casa di produzione audiovisiva con un focus sull’ambito corporate e televisivo a cui affiancare lo sviluppo di progetti personali.

Caridi è anche autore del libro “Video Aziendale Fai Da Te”, scritto durante il lockdown per aiutare le aziende a districarsi nel mondo dei contenuti digitali. Per informazioni sul corso, è possibile contattare il 347 2915873. Per iscriversi inviare e-mail con i propri dati a vazzano@im.cna.it. I posti disponibili sono limitati.