Vallecrosia: pubblico delle grandi occasioni ieri alla sala polivalente per il concerto di Veronica Rudian (Foto)

Si è svolto ieri il primo concerto dell'iniziativa culturale ‘Primavera di Pace’, organizzata dal Comune di Vallecrosia di fronte a un vasto pubblico, ieri pomeriggio alla sala polivalente ‘G. Natta’ di Vallecrosia.

La giovane pianista Veronica Rudian si è esibita con brani tratti dal suo ultimo disco "Luce" iniziando così il tour che, nelle prossime settimane, toccherà molte città italiane. Il concerto era dedicato alle donne, soprattutto a quelle che stanno affrontando in questi giorni le terribili prove della guerra.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà giovedì alle 10.45 sul Lungomare G. Marconi-Rotonda Marinai d'Italia, in occasione del 161° anniversario dell'Unità d'Italia e del 225° del Tricolore. L'Associazione Nazionale insigniti di onorificenze all'ordine al Merito della Repubblica Italiana in collaborazione con il Comune e con l'Istituto Scolastico comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia commemorerà il Tricolore, alla presenza delle autorità militari, civili e dei rappresentanti gli studenti, con l'alza bandiera e con la prolusione del Capitano di vascello Guido Ferraro.

Le iniziative continueranno sabato alle 17,alla Sala Polivalente Comunale con la presentazione postuma del libro Ibrahim, i Datteri e il Pesto di Giuseppe Fiorucci, già sindaco di Vallecrosia, in occasione del decennale della sua morte. L'evento è stato promosso dall'associazione culturale il Ponte di Vallecrosia e patrocinato dal Comune.

I concerti continueranno invece ogni domenica fino a quella della Palme compresa, dalle 16.30 alla Sala polivalente comunale con il coordinamento dell'associazione musicale G.B. Pergolesi. Domenica prossima sarà la pianista Lilia Yakushin, vincitrice dell'International Music Competition, ad esibirsi.

Il Vice Sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, presente all'inaugurazione di ieri insieme all'assessore comunale Patrizia Biancheri, al Presidente del Consiglio Comunale Anastasio Sandro e al Consigliere comunale Denis Perrone, ha espresso a nome dell'Amministrazione la propria soddisfazione per la presenza di un vasto e interessato pubblico e si è complimentata con la pianista Veronica Rudian che, nonostante la giovane età, ha già composto e pubblicato decine di importanti brani di musica contemporanea.

Il Vice Sindaco ha ribadito che il Comune di Vallecrosia, con l'iniziativa che proseguirà fino a domenica 10 aprile, intende promuovere, tramite la cultura, i valori della Pace tra i Popoli anche, come avverrà nei prossimi concerti, facendo ‘incontrare’ concertisti di origine russa con musiche di compositori ucraini e i concertisti ucraini con musiche di compositori russi perché la cultura e la musica non conoscono confini facendo parte del patrimonio dell'Umanità non delle singole nazioni.