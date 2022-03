Nevicata nella notte sulle alture: imbiancati Monesi, Colle Melosa e Mendatica. Pioggia sulla costa (Foto)

Notte di lievi precipitazioni, quella appena trascorsa nella nostra provincia e, come previsto, anche qualche nevicata sulle alture. La pioggia registrata non ha superato i 20 millimetri e solo in alcune zone mentre, sulla costa è stata limitata tra i 2 e gli 8.

Le temperature più basse rispetto agli ultimi giorni hanno favorito la caduta della neve nei luoghi classici della nostra provincia. Fiocchi fino a una quindicina di centimetri si sono registrati a Monesi, Colle Melosa e anche a Mendatica, dove il paesaggio è questa mattina decisamente più invernale.

Neve anche sulle località sciistiche del basso Piemonte, dove una trentina di millimetri sono caduti a Limone, Artesina, Frabosa e Prato Nevoso. Precipitazioni un po’ in ritardo che, però, potrebbero portare la stagione turistica avanti nel tempo, dopo le molte preoccupazioni dei giorni scorsi.

Per quanto riguarda le previsioni, oggi e domani il tempo offrirà un quadro variabile, tra schiarite e annuvolamenti. Mercoledì e giovedì, invece, potrebbero tornare nuvole e, in alcuni sporadici casi, anche lievi precipitazioni.