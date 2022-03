A Triora sono arrivati i primi profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, per loro gli alloggi comunali

"Triora è in prima linea - commenta il sindaco Di Fazio - nel dimostrare solidarietà a questa popolazione in fuga dalla guerra. Di fronte alle drammatiche immagini che tutti abbiamo visto arrivare dall'Ucraina, io e la mia amministrazione non siamo potuti restare in silenzio . Noi siamo una comunità che accoglie e aiuta soprattutto nel momento del bisogno. Sono certo - conclude Di Fazio - che nel nostro paese queste persone troveranno una nuova casa. Faremo tutto il possibile per fornire l'aiuto necessario con la viva speranza che si arrivi presto a una soluzione diplomatica che porti alla cessazione di questo conflitto" .

Nuovi arrivi sono già previsti per la giornata odierna. In linea con quanto stabilito nel protocollo d'urgenza gli ucraini saranno sottoposti a controlli sanitari grazie all'impegno della Asl 1. Si tratta di accertamenti volti anche a verificare anche l'eventuale presenza di positivi al Covid-19 ma soprattutto necessari per ottenere i permessi STP (Straniero Temporaneamente Presente).



Triora sarà uno degli hub di riferimento per la gestione dell'emergenza profughi per la valle Argentina e l'intera provincia di Imperia. Non sarà l'unico, infatti, l'altra struttura che permetterà di accogliere un considerevole numero di ucraini sarà presto attiva a Taggia. La Diocesi di Ventimiglia Sanremo ha messo a disposizione le stanze del Convento dei Domenicani con l'obiettivo di riuscire ad ospitare almeno una cinquantina di persone. In queste ore vengono ultimati i preparativi in vista dell'imminente arrivo dei primi profughi.