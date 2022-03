Taggia: Il Passo Giusto sul piano delle opere pubbliche "Conio non ha un euro per farle, chiediamo collaborazione sul PNRR"

"Dice di aver approvato un programma triennale di opere pubbliche da 30 milioni ma non ha un euro per farle": così Mario Manni, Roberto Orengo e Barbara Brugnolo consiglieri comunali de 'Il Passo Giusto', sulle ultime esternazioni del sindaco Mario Conio, circa opere e cantieri che dovrebbero partire. Un discorso dove si inserisce la tematica di attualità del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Si sono fatte tante belle parole ma è stata solo una prova muscolare. - attacca gli esponenti di minoranza - Partiamo dall'intervento per l'adeguamento antisismico della Scuola Pastonchi, 2.7 milioni di euro il costo totale dell'intervento e 2 milioni quello eventualmente concedibile tramite il PNRR, c'è la delibera di Regione Liguria che ritiene la proposta di Taggia ammissibile, bene ma sarà sottoposta alla approvazione del Ministero. Questo non vuol dire che sarà accettata, anzi. Qui abbiamo un sindaco che ancora una volta dimostra la sua abilità nel giocare con le parole ma che alla realtà dei fatti, non ha nulla in mano, se non ci sarà l'ok dello Stato e sappiamo che non è così scontato. Il suo è più un annuncio, se arriveranno i soldi bene, bisognerà quindi trovare le risorse per finanziare il resto dell'intervento. Vedremo".

"Stesso discorso lo si potrebbe fare anche per altre esternazioni analoghe. - proseguono da Il Passo Giusto - Conio, dice che completerà Area 24, noi diciamo, magari! Perché, come più volte ribadito, quello non è 'un' ma 'il' problema del nostro comune. Purtroppo però la realtà dice che al momento non ha i soldi per completare l'opera. Così come per il progetto del parcheggio di Palazzo Spinola. Tante buone intenzioni ma Conio è un uomo solo al comando, senza una squadra che sia capace di lavorare per e con lui. Così facendo si perdono occasioni importanti come quella del PNRR".

Come proponete di usare il PNRR a Taggia? "Non ci stancheremo mai di ribadirlo è una opportunità per la nostra cittadina. Come detto nei giorni scorsi sarebbe stato opportuno ad esempio farsi trovare pronti con una progettualità che guardasse al nostro Centro Storico non valorizzato. - rispondono i tre consiglieri comunali - Ci sono tanti spunti, basterebbe guardare i comuni vicini che si sono mossi per tempo. Uno su tutti? Sanremo, pensiamo al fronte mare, a come cambierà il volto e l'appeal di questa città, grazie all'intervento di Lagorio. Oggi da Sanremo spesso vengono da noi per passeggiare sul nostro lungomare, tra poco potrebbe non essere più così, in altre parole avremo un competitor in più. Diciamo che sarebbe opportuno capire se attraverso il PNRR, anche Taggia, possa dare una spinta propulsiva in più per finire e magari rivedere il nostro fronte mare".