I 'Piaceri di Carrù' a Diano Marina: per la prima volta in riviera i super chef del 'Gran Bollito Misto'

Da Carrù, in provincia di Cuneo, a Diano Marina il tragitto è breve, ma i grandi interpreti del Bollito Misto alla Piemontese, non erano ancora 'scesi' in Riviera Ligure per proporre una cena incentrata sul loro piatto forte.

La prima volta è in programma domani, quando i super chef dei quattro più noti locali di Carrù (Daniele Lubatti dell’Osteria del Borgo, Marco Cravero del Vascello d’oro, Fabrizio Peirotti del Moderno e Carlo Caula del Bue Grasso), che si identificano in “I Piaceri di Carrù”, progetto di promozione del loro territorio e delle loro eccellenze (già esportato con successo anche nel Triveneto), saranno protagonisti presso il ristorante Golosamente di Diano Marina, segnalato su più guide. Annunciato il tutto esaurito, tanto che non si esclude un bis nelle prossime settimane.

Oltre al ricco carrello del bollito con i classici tagli (testina, lingua, scaramella, punta di petto, muscolo, biancocostato e coda), servito con sette salse (bagnetto verde, bagnetto rosso, cognà, mostarda, composta di cipolle, rafano e senape), i fortunati commensali potranno degustare altre specialità tipiche di Liguria e Basso Piemonte: il pan fritto alle erbe aromatiche e lavanda; la panissa al cipollotto; la battuta di bue con sala, pepe e olio evo; i raviolini nel brodo del gran bollito e, per finire, la stroscia con cremoso di ricotta di pecora brigasca e olive taggiasche candite. Ad accompagnare le varie portate saranno il Langhe Ornati e il Barbera d’Alba di Tenute Rocca di Monforte d’Alba.

Daniela Fraschetta, titolare e chef di Golosamente, non è nuova ad iniziative di questo genere. Più volte, nel suo locale, ha ospitato cene a 4 mani con illustri colleghi e serate a tema. La cena di domani è organizzata in collaborazione con Manzo Carni e con il Frantoio di Sant’Agata di Oneglia. Per informazioni telefonare allo 0183.495351.