Visita del Questore della Provincia di Imperia al Commissariato di Sanremo: incontro con i nuovi agenti assegnati

Si è svolto stamattina l’incontro del Questore della provincia di Imperia con i cinque nuovi agenti assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, di cui quattro provenienti dell’appena terminato corso formativo dalle scuole, mentre uno è stato trasferito dalla Questura di Roma.

Presenti all’incontro anche il dirigente del Commissariato, Giovanni Santoro, ed il Vice Questore Aggiunto, Adriana di Biase, che hanno presentato al Questore gli agenti, hanno illustrato il loro percorso formativo e come siano stati introdotti nell’ambito operativo del Commissariato. Il Questore ha sottolineato ai nuovi arrivati l’importanza dell’attività degli operatori della Polizia di Stato per la collettività, nonché la rilevanza dell’impegno quotidiano per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in una città strategica come Sanremo.

Nonostante la giovane età, i nuovi agenti sono stati già inseriti nell’attività di controllo del territorio, si sono integrati da subito nei compiti di istituto del Commissariato ed hanno intrapreso un percorso formativo affiancando agli operatori con più esperienza sul campo.