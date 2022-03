Rinnovate le cariche sociali della Croce Verde Intemelia per triennio 2022-2025

Il 6 marzo scorso si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci della Croce Verde Intemelia durante la quale sono state rinnovate le cariche sociali relative al triennio 2022-2025.

“Allo spoglio – si spiega nel comunicato - sono risultati eletti i seguenti soci: per il Consiglio Direttivo il Sig Pallanca Davide, il Sig. Favaloro Franco, l’Ing. Gabrielli Luciano, la Dott.ssa Greco Sabrina e 3 nuovi soci eletti il Sig Favaloro Iacopo, il Sig. Galluccio Lorenzo e il Sig. Messali Secondo.

Per il Consiglio dei revisori dei conti la Dott.ssa Rebora Marlena per nomina diretta, e i Sigg. Quesada Cristian e Ferraris Roberto. Per il collegio dei probiviri il Dott. Venturino Massimiliano e il Sig. Troccoli Felice e la Sig.ra Bottiglieri Patrizia. Successivamente all’ accettazione degli incarichi, i nuovi eletti si sono riuniti l’ 08 marzo u.s. c/o l’ ufficio Presidenza della C.V.I. per la nomina delle cariche sociali. All’unanimità è stato ri-confermato alla Presidenza il Sig. Davide Pallanca, per la vice-presidenza Sig. Favaloro Franco, per la Segreteria Dott.ssa Greco Sabrina e per l’economato e l’ amministrazione Ing. Gabrielli Luciano.

Il Presidente ringrazia per la fiducia nuovamente accordatagli e immediatamente tutti insieme attivi per la gestione e per nuovi progetti per il prossimo triennio”.